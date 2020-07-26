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"الزكاة والدخل" توفر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتسهيل التزامهم وإصدار الرقم الضريبي والفاتورة المستحقة

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".

واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.

الزكاة والدخل

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"الزكاة والدخل" توفر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
سبق

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".

واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:10 PM

"الزكاة والدخل" توفر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

لتسهيل التزامهم وإصدار الرقم الضريبي والفاتورة المستحقة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
2,538

وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، لمعرفة مدى خضوع العقار المراد بيعه للضريبة، ولتسهيل التزام الأفراد في الضريبة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": تساعدك هذه الخدمة بتسجيل عقارك في الضريبة، وإصدار رقم ضريبي للأفراد، وبرفع الإقرار الضريبي نيابةً عن الفرد، و إصدار فاتورة ضريبية مستحقة "في حال كان العقار خاضعاً للضريبة"، وإمكانية سدادها عبر "سداد".

واختتمت: في حال كان الفرد يرغب بتعديل الإقرار وإضافة أنشطة عقارية أخرى، "مثل الإيجارات التجارية"، فيمكن تعديل الإقرار عبر البوابة الإلكترونية.

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