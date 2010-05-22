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وزير خارجية اليمن: ملتزمون بـ "سلام المرجعيات الـ 3" وهذا مُعرقله الحقيقي

فيما أعرب عن تقدير الحكومة للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة

اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، وعدّ ذلك هو المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام.

وقال الوزير "بن مبارك"، خلال لقائه في الرياض وفداً من مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين؛ أن ممارسات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجدّد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على التزام حكومة بلاده بمسار السلام ودعمها الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها، مرحباً بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في الإسهام بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير اليمني أن وقف الحرب وإحلال السلام هما الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي؛ عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة.

وشدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، كما أكّد أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه، جدّد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية اليمن: ملتزمون بـ "سلام المرجعيات الـ 3" وهذا مُعرقله الحقيقي
سبق

اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، وعدّ ذلك هو المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام.

وقال الوزير "بن مبارك"، خلال لقائه في الرياض وفداً من مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين؛ أن ممارسات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجدّد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على التزام حكومة بلاده بمسار السلام ودعمها الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها، مرحباً بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في الإسهام بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير اليمني أن وقف الحرب وإحلال السلام هما الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي؛ عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة.

وشدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، كما أكّد أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه، جدّد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:26 AM

وزير خارجية اليمن: ملتزمون بـ "سلام المرجعيات الـ 3" وهذا مُعرقله الحقيقي

فيما أعرب عن تقدير الحكومة للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيرانية، وعدّ ذلك هو المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام.

وقال الوزير "بن مبارك"، خلال لقائه في الرياض وفداً من مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين؛ أن ممارسات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجدّد وزير الخارجية اليمني، التأكيد على التزام حكومة بلاده بمسار السلام ودعمها الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها، مرحباً بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في الإسهام بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير اليمني أن وقف الحرب وإحلال السلام هما الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي؛ عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة.

وشدّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، كما أكّد أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر وإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه، جدّد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.

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