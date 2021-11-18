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فيديو.. "السديس": لص "معرض عمارة الحرمين" سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية"، أن اللص التركي الذي حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية، وذلك بعد نجاح الجهات الأمنية في الإطاحة به.

وكشف الشيخ السديس، عن أنه فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة.

وكانت "سبق" قد تابعت أحداث واقعة السارق تركي الجنسية بالمملكة حاول التسلل إلى معرض عمارة الحرمين لسرقة مقتنياته، فيما أطاحت به شرطة منطقة مكة المكرمة، وتباشر التحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. "السديس": لص "معرض عمارة الحرمين" سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية"، أن اللص التركي الذي حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية، وذلك بعد نجاح الجهات الأمنية في الإطاحة به.

وكشف الشيخ السديس، عن أنه فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة.

وكانت "سبق" قد تابعت أحداث واقعة السارق تركي الجنسية بالمملكة حاول التسلل إلى معرض عمارة الحرمين لسرقة مقتنياته، فيما أطاحت به شرطة منطقة مكة المكرمة، وتباشر التحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:40 PM

فيديو.. "السديس": لص "معرض عمارة الحرمين" سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عبر مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية"، أن اللص التركي الذي حاول العبث بمقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين سينال جزاءه الرادع على ضوء الشريعة الإسلامية، وذلك بعد نجاح الجهات الأمنية في الإطاحة به.

وكشف الشيخ السديس، عن أنه فور وقوع الحادث، تم تكوين لجنة من رئاسة الحرمين بالتواصل المباشر معه لمتابعة الحادث، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الأسباب الأمنية، وعدم التقصير في التعاطي مع وسائل السلامة.

وكانت "سبق" قد تابعت أحداث واقعة السارق تركي الجنسية بالمملكة حاول التسلل إلى معرض عمارة الحرمين لسرقة مقتنياته، فيما أطاحت به شرطة منطقة مكة المكرمة، وتباشر التحقيق معه لمعرفة دوافع الجريمة.

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