"التعليم": لا صحة لاستهلاك الوزارة كهرباء بـ ٧ مليارات ريال

"العصيمي" مؤكّداً: هذا البند بالميزانية لا يتجاوز ٢٥٠ مليوناً

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي؛ صحة ما أوردته إحدى الصحف المحلية، عن أن قيمة استهلاك وزارة التعليم من الكهرباء تبلغ سبعة مليارات ريال سنوياً؛ مؤكداً أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح.

وقال "العصيمي"؛ عبر حسابه في "تويتر": بند استهلاك الكهرباء في ميزانية التعليم العام لا يتجاوز ٢٥٠ مليون ريال.

وأضاف: أحد المتحدثين في ملتقى القطاعات الهندسية، أشار إلى أن استهلاك التعليم بقطاعاته كافة يبلغ سنوياً سبعة مليارات كيلو واط، فربما اختلط الرقم على المحرّر.