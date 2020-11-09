حالة تستمر حتى 7 مساء.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي ‏إلى ‏تدني مدى الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، ‏هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏