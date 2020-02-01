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65 مشاركًا في اللقاء المفتوح للجاليات بدعوى الملحاء في جازان

تضمّن محاضرات وكلمات ومسابقات وبرامج ثقافية

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان مساء أمس، فعاليات اللقاء المفتوح للجاليات، بمشاركة أكثر من 65 شخصًا من مختلف الجاليات؛ وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمّن العديدَ من المحاضرات والكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، إضافة لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية والتعريفية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ مؤكدًا أن هذه اللقاءات تُعَدّ حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.

وأشاد "النعمي" بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة؛ وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا من الجاليات.

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65 مشاركًا في اللقاء المفتوح للجاليات بدعوى الملحاء في جازان
سبق

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان مساء أمس، فعاليات اللقاء المفتوح للجاليات، بمشاركة أكثر من 65 شخصًا من مختلف الجاليات؛ وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمّن العديدَ من المحاضرات والكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، إضافة لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية والتعريفية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ مؤكدًا أن هذه اللقاءات تُعَدّ حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.

وأشاد "النعمي" بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة؛ وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا من الجاليات.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:59 PM

65 مشاركًا في اللقاء المفتوح للجاليات بدعوى الملحاء في جازان

تضمّن محاضرات وكلمات ومسابقات وبرامج ثقافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف في محافظة صبيا بمنطقة جازان مساء أمس، فعاليات اللقاء المفتوح للجاليات، بمشاركة أكثر من 65 شخصًا من مختلف الجاليات؛ وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.

وأوضح مدير المكتب مسدف النعمي، أن اللقاء تضمّن العديدَ من المحاضرات والكلمات والمسابقات والبرامج الثقافية، إضافة لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية والتعريفية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ مؤكدًا أن هذه اللقاءات تُعَدّ حلقة من حلقات الوصل بين المكتب والمسلمين الجدد ودعوة غير المسلمين للإسلام.

وأشاد "النعمي" بالتعاون الكبير للأسر والمؤسسات والشركات مع أنشطة وبرامج المكتب كافة؛ وذلك من خلال السماح للعاملين معهم من الجاليات بحضور مثل هذه اللقاءات الدعوية التي لاقت استحسانًا وقبولًا كبيرًا من الجاليات.

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