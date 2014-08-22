سفير جامعة الدول العربية بالصومال يثمن جهود المملكة الخيرية بمقديشو

عبر البرامج التنموية والإنسانية التي تقدّمها الندوة العالمية

أثنى سفير جامعة الدول العربية في الصومال (صالح الجنيد)، على جهود المملكة العربية السعودية من خلال الأنشطة الخيرية التي تقوم بها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة، وأبدى استعداده الكامل للتعاون مع مكتبها في مقديشو فيما ينفذه من برامج وأنشطة هادفة ومفيدة.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال د.عبدالرحمن شيخ عبدالصمد؛ حيث قدّم شكره وامتنانه لما تبذله جامعة الدول العربية من جهود لمساعدة الشعب الصومالي، وقدم خطاب تعاون بين مكتب الندوة في الصومال وبعثة جامعة الدول العربية.

وشرح مدير المكتب دور الندوة وأهدافها الإنسانية، ولفت إلى جهود المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم في دعم مسيرة التنمية وخدمة المجتمع الصومالي عبر ما تقدمه من إنجازات ودعم متواصل للبرامج الإنسانية والشبابية.