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مستشفى الأفلاج ينظم مؤتمرًا عن "الإصابات المتعددة في الطوارئ"

بمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين والجراحين في عدة تخصصات

نظم مستشفى الأفلاج العام مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ تحت عنوان "الإصابات المتعددة في الطوارئ"، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز القاسم وبمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين والجراحين في عدد من التخصصات بمستشفيات ومراكز المنطقة.

وقال مدير الإعلام الصحي بمسشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق ": نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفي الأفلاج العام بالتعاون مع قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ.

وأضاف: جاء انعقاد المؤتمر بعد اعتماد البرنامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعقد بقاعة الملك عبدالله بالمركز الترفيهي بالمستشفي أمس الاثنين بحضور أكثر من 100 مشارك منهم طاقم طبي من عدة تخصصات من منسوبي المستشفي والمراكز الصحية التابعة، كما شاركت عدد من المستشفيات بالمحافظات المجاورة.

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مستشفى الأفلاج ينظم مؤتمرًا عن "الإصابات المتعددة في الطوارئ"
سبق

نظم مستشفى الأفلاج العام مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ تحت عنوان "الإصابات المتعددة في الطوارئ"، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز القاسم وبمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين والجراحين في عدد من التخصصات بمستشفيات ومراكز المنطقة.

وقال مدير الإعلام الصحي بمسشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق ": نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفي الأفلاج العام بالتعاون مع قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ.

وأضاف: جاء انعقاد المؤتمر بعد اعتماد البرنامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعقد بقاعة الملك عبدالله بالمركز الترفيهي بالمستشفي أمس الاثنين بحضور أكثر من 100 مشارك منهم طاقم طبي من عدة تخصصات من منسوبي المستشفي والمراكز الصحية التابعة، كما شاركت عدد من المستشفيات بالمحافظات المجاورة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:44 PM

مستشفى الأفلاج ينظم مؤتمرًا عن "الإصابات المتعددة في الطوارئ"

بمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين والجراحين في عدة تخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نظم مستشفى الأفلاج العام مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ تحت عنوان "الإصابات المتعددة في الطوارئ"، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالعزيز القاسم وبمشاركة نخبة من الأطباء الاستشاريين والجراحين في عدد من التخصصات بمستشفيات ومراكز المنطقة.

وقال مدير الإعلام الصحي بمسشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق ": نظمت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفي الأفلاج العام بالتعاون مع قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الرياض، مؤتمرًا خاصًا بالحوادث والطوارئ.

وأضاف: جاء انعقاد المؤتمر بعد اعتماد البرنامج من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعقد بقاعة الملك عبدالله بالمركز الترفيهي بالمستشفي أمس الاثنين بحضور أكثر من 100 مشارك منهم طاقم طبي من عدة تخصصات من منسوبي المستشفي والمراكز الصحية التابعة، كما شاركت عدد من المستشفيات بالمحافظات المجاورة.

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