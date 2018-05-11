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"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال

حصل حسين بن عبدالله القرني، ‏على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.

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"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال
سبق

حصل حسين بن عبدالله القرني، ‏على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:48 PM

"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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حصل حسين بن عبدالله القرني، ‏على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.

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