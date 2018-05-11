حصل حسين بن عبدالله القرني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.
"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال
حصل حسين بن عبدالله القرني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.
اعلان
"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:48 PM
"القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال
حصل حسين بن عبدالله القرني، على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,117
91 مليار ..
29 يناير
16,054
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,312
53.8 مليار
31 يوليو
42,220
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات
فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا
بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩
عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق
بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!
صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!
ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا
عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس
علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟
عبدالسلام المشيطي