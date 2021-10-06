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وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي"

أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.

وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.

كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.

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وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي"
سبق

أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.

وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.

كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
07:31 PM

وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.

وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.

كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.

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