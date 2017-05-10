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برنامج طموح للاستفادة من عاطلي "كورونا" بباكستان.. والفلبين تسجل 15 وفاة

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالبلاد لـ29465 حالة.. و"خيبر باختون" الأكثر تضررًا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 29465 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 639 حالة؛ فيما يُعد إقليم خيبر باختون خواه الأكثر تضررًا؛ حيث تم تسجيل 234 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظَهَر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الباكستانية، قد قامت بعمل برنامج طموح للاستفادة من العاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا؛ لذا قررت تجميع بياناتهم والاستفادة منهم في إقامة العديد من المشروعات الزراعية مثل زراعة آلاف الأفدنة من الأشجار والمحاصيل الأساسية، وبدأت الحكومة الباكستانية في عام 2018 مكافحة آثار تَغَيّر المناخ على توظيف عشرات الآلاف من العمال في البلاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء الفيروس التاجي.

ومن مانيلا، أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المُبلَغ عنها في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 10794.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 15 وفاة أخرى ذات صلة بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 719، وأضافت أن 82 مريضًا تعافوا ليصل عدد المتعافين إلى 1924.

وكان مسؤولون قد قالوا: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.

وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان: "هذا القرار يهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا، من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19، وأيضًا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".

فيروس كورونا الجديد

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برنامج طموح للاستفادة من عاطلي "كورونا" بباكستان.. والفلبين تسجل 15 وفاة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 29465 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 639 حالة؛ فيما يُعد إقليم خيبر باختون خواه الأكثر تضررًا؛ حيث تم تسجيل 234 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظَهَر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الباكستانية، قد قامت بعمل برنامج طموح للاستفادة من العاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا؛ لذا قررت تجميع بياناتهم والاستفادة منهم في إقامة العديد من المشروعات الزراعية مثل زراعة آلاف الأفدنة من الأشجار والمحاصيل الأساسية، وبدأت الحكومة الباكستانية في عام 2018 مكافحة آثار تَغَيّر المناخ على توظيف عشرات الآلاف من العمال في البلاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء الفيروس التاجي.

ومن مانيلا، أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المُبلَغ عنها في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 10794.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 15 وفاة أخرى ذات صلة بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 719، وأضافت أن 82 مريضًا تعافوا ليصل عدد المتعافين إلى 1924.

وكان مسؤولون قد قالوا: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.

وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان: "هذا القرار يهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا، من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19، وأيضًا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:57 PM

برنامج طموح للاستفادة من عاطلي "كورونا" بباكستان.. والفلبين تسجل 15 وفاة

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالبلاد لـ29465 حالة.. و"خيبر باختون" الأكثر تضررًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 29465 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 639 حالة؛ فيما يُعد إقليم خيبر باختون خواه الأكثر تضررًا؛ حيث تم تسجيل 234 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظَهَر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الحكومة الباكستانية، قد قامت بعمل برنامج طموح للاستفادة من العاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا؛ لذا قررت تجميع بياناتهم والاستفادة منهم في إقامة العديد من المشروعات الزراعية مثل زراعة آلاف الأفدنة من الأشجار والمحاصيل الأساسية، وبدأت الحكومة الباكستانية في عام 2018 مكافحة آثار تَغَيّر المناخ على توظيف عشرات الآلاف من العمال في البلاد الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء الفيروس التاجي.

ومن مانيلا، أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المُبلَغ عنها في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 10794.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 15 وفاة أخرى ذات صلة بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 719، وأضافت أن 82 مريضًا تعافوا ليصل عدد المتعافين إلى 1924.

وكان مسؤولون قد قالوا: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.

وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان: "هذا القرار يهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا، من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19، وأيضًا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".

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