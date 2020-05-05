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ملتقى افتراضي عن التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا" على الأوقاف في السعودية

تقيمه مؤسسة العنود الخيرية ضمن إنجازاتها ومبادراتها في مواجهة الجائحة

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تقيم مؤسسة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًّا بعنوان (التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية: الأثر والحلول). ويهدف الملتقى الذي يقام والعالم يشهد تبعات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا إلى تشخيص تأثير الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وكذلك توعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.

ويتناول الملتقى محاور عدة، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليًّا ودوليًّا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.

ومن جانب آخر، يأتي الملتقى الافتراضي بوصفه أحد إنجازات المؤسسة ومبادراتها في مواجهة جائحة كورونا تحت ظل الجهود المباركة التي تقوم بها السعودية في تلبية ما يحتاج إليه قطاع الأوقاف من دراسات وبحوث وبرامج تأهيلية وملتقيات نافعة؛ باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا متأثرًا بهذه الجائحة، وكما قال خادم الحرمين الشريفين متفائلاً: "نسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".

ومن الجدير بالذكر أن مركز الأميرة العنود للأوقاف يعد ذراعًا بحثية لـ"العنود للاستثمار" التي تعد تجربة رائدة بعدما تضاعفت أصولها الوقفية أكثر من ثلاث مرات خلال عشرين سنة، وأتت تنفيذًا لوصية الوالدة سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود التي كتبت وصيتها في عمر مبكر -رحمها الله-.

وللمزيد من المعلومات بشأن حضور الملتقى الافتراضي عبر برنامج (ZOOM)، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441هـ، الموافق 6 مايو 2020م، من الساعة العاشرة مساء حتى الواحدة صباحًا من اليوم التالي من شهر رمضان المبارك.

ويمكنكم التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/AlanoodAwqaf

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ملتقى افتراضي عن التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا" على الأوقاف في السعودية
سبق

تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تقيم مؤسسة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًّا بعنوان (التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية: الأثر والحلول). ويهدف الملتقى الذي يقام والعالم يشهد تبعات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا إلى تشخيص تأثير الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وكذلك توعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.

ويتناول الملتقى محاور عدة، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليًّا ودوليًّا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.

ومن جانب آخر، يأتي الملتقى الافتراضي بوصفه أحد إنجازات المؤسسة ومبادراتها في مواجهة جائحة كورونا تحت ظل الجهود المباركة التي تقوم بها السعودية في تلبية ما يحتاج إليه قطاع الأوقاف من دراسات وبحوث وبرامج تأهيلية وملتقيات نافعة؛ باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا متأثرًا بهذه الجائحة، وكما قال خادم الحرمين الشريفين متفائلاً: "نسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".

ومن الجدير بالذكر أن مركز الأميرة العنود للأوقاف يعد ذراعًا بحثية لـ"العنود للاستثمار" التي تعد تجربة رائدة بعدما تضاعفت أصولها الوقفية أكثر من ثلاث مرات خلال عشرين سنة، وأتت تنفيذًا لوصية الوالدة سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود التي كتبت وصيتها في عمر مبكر -رحمها الله-.

وللمزيد من المعلومات بشأن حضور الملتقى الافتراضي عبر برنامج (ZOOM)، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441هـ، الموافق 6 مايو 2020م، من الساعة العاشرة مساء حتى الواحدة صباحًا من اليوم التالي من شهر رمضان المبارك.

ويمكنكم التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/AlanoodAwqaf

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:58 AM

ملتقى افتراضي عن التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا" على الأوقاف في السعودية

تقيمه مؤسسة العنود الخيرية ضمن إنجازاتها ومبادراتها في مواجهة الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت رعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تقيم مؤسسة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًّا بعنوان (التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية: الأثر والحلول). ويهدف الملتقى الذي يقام والعالم يشهد تبعات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كورونا إلى تشخيص تأثير الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، وكذلك توعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية من التداعيات والآثار المتوقعة، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا على الأوقاف.

ويتناول الملتقى محاور عدة، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محليًّا ودوليًّا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واستثماراتها، والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف.

ومن جانب آخر، يأتي الملتقى الافتراضي بوصفه أحد إنجازات المؤسسة ومبادراتها في مواجهة جائحة كورونا تحت ظل الجهود المباركة التي تقوم بها السعودية في تلبية ما يحتاج إليه قطاع الأوقاف من دراسات وبحوث وبرامج تأهيلية وملتقيات نافعة؛ باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا متأثرًا بهذه الجائحة، وكما قال خادم الحرمين الشريفين متفائلاً: "نسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".

ومن الجدير بالذكر أن مركز الأميرة العنود للأوقاف يعد ذراعًا بحثية لـ"العنود للاستثمار" التي تعد تجربة رائدة بعدما تضاعفت أصولها الوقفية أكثر من ثلاث مرات خلال عشرين سنة، وأتت تنفيذًا لوصية الوالدة سمو الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود التي كتبت وصيتها في عمر مبكر -رحمها الله-.

وللمزيد من المعلومات بشأن حضور الملتقى الافتراضي عبر برنامج (ZOOM)، وذلك مساء الأربعاء 13 رمضان 1441هـ، الموافق 6 مايو 2020م، من الساعة العاشرة مساء حتى الواحدة صباحًا من اليوم التالي من شهر رمضان المبارك.

ويمكنكم التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/AlanoodAwqaf

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