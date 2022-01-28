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شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف!

فيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل فيما تستنفر الجهات المعنية للمعالجة

شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.

وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.

وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف!
سبق

شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.

وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.

وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
11:48 AM

شاهد "أنفاق الدائري الثاني الغارقة".. هكذا عرّت الأمطار ضعف التصريف!

فيديوهات تداولها نشطاء مواقع التواصل فيما تستنفر الجهات المعنية للمعالجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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شهدت المدينة المنورة، صباح اليوم، أمطاراً غزيرة أوقفت حركة السير في بعض الشوارع الرئيسية والطرق التي تربط المدينة المنورة بالقرى؛ فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن غرق أنفاق الدائري الثاني "طريق الملك عبدالله"؛ حيث استنفرت الجهات المعنية لمعالجة غرق الأنفاق والشوارع.

وكشفت الأمطار -التي استمرت لساعات قليلة- ضعف تصريف المياه وخاصة في الدائري الثاني؛ حيث وثّق النشطاء مقطع فيديو لغرق تقاطع الطريق الدائري مع طريق سلطانة؛ فيما نشر المغردون عدة صور عن تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية، وسط استنفار الجهات ذات العلاقة.

وتَلَقّت الجهات المعنية عدة بلاغات منها ما هو داخل المدينة المنورة والبعض خارجها، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل البلاغات خلال الساعات القادمة.

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