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بالفيديو.. شاب يقتل كلبًا بطريقة مروعة.. قذفه لبحيرة بها تمساح

فيما كان بعض الأشخاص يضحكون ويصرخون

أظهر مقطع فيديو، لم يحدد مكان تصويره، تم تداوله على موقع اليوتيوب؛ قيام شاب بقذف جرو (كلب) صغير إلى بركة مياه كان فيها تمساح،

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع لشاب الرجل، ماشيًا إلى حافة البركة وهو يمسك بالجرو الذي كان حيًّا، قبل أن يرميه إلى المياه.

ووفقًا للمقطع فعند سقوط الجرو في المياه حاول السباحة، قبل أن يتجه إليه التمساح ويلتهمه، وكان يسمع في الفيديو أصوات أشخاص يضحكون ويصرخون.

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بالفيديو.. شاب يقتل كلبًا بطريقة مروعة.. قذفه لبحيرة بها تمساح
سبق

أظهر مقطع فيديو، لم يحدد مكان تصويره، تم تداوله على موقع اليوتيوب؛ قيام شاب بقذف جرو (كلب) صغير إلى بركة مياه كان فيها تمساح،

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع لشاب الرجل، ماشيًا إلى حافة البركة وهو يمسك بالجرو الذي كان حيًّا، قبل أن يرميه إلى المياه.

ووفقًا للمقطع فعند سقوط الجرو في المياه حاول السباحة، قبل أن يتجه إليه التمساح ويلتهمه، وكان يسمع في الفيديو أصوات أشخاص يضحكون ويصرخون.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:54 PM

بالفيديو.. شاب يقتل كلبًا بطريقة مروعة.. قذفه لبحيرة بها تمساح

فيما كان بعض الأشخاص يضحكون ويصرخون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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60,080

أظهر مقطع فيديو، لم يحدد مكان تصويره، تم تداوله على موقع اليوتيوب؛ قيام شاب بقذف جرو (كلب) صغير إلى بركة مياه كان فيها تمساح،

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع لشاب الرجل، ماشيًا إلى حافة البركة وهو يمسك بالجرو الذي كان حيًّا، قبل أن يرميه إلى المياه.

ووفقًا للمقطع فعند سقوط الجرو في المياه حاول السباحة، قبل أن يتجه إليه التمساح ويلتهمه، وكان يسمع في الفيديو أصوات أشخاص يضحكون ويصرخون.

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