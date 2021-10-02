الولايات المتحدة تسجل 118.845 إصابة جديدة و2.027 وفاة بفيروس كورونا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة جديدة و 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,533,168، فيما بلغ عدد الوفيات 698,672.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل 118.845 إصابة جديدة و2.027 وفاة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-02
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة جديدة و 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,533,168، فيما بلغ عدد الوفيات 698,672.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
10:31 PM
الولايات المتحدة تسجل 118.845 إصابة جديدة و2.027 وفاة بفيروس كورونا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة جديدة و 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,533,168، فيما بلغ عدد الوفيات 698,672.