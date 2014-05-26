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أمير قطر يوجه الدعوة للرئيس المصري لزيارة الدوحة لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

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أمير قطر يوجه الدعوة للرئيس المصري لزيارة الدوحة لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
سبق

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:52 PM

أمير قطر يوجه الدعوة للرئيس المصري لزيارة الدوحة لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت توجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

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