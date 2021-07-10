"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الجزائري
"عبدالرحمن" يواصل مهامه من محجره
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا.
وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز".
الجزائر
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الجزائري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-10
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا.
وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز".
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
08:07 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:21 AM
"كورونا" يصيب رئيس الوزراء الجزائري
"عبدالرحمن" يواصل مهامه من محجره
ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء المُعَيّن مؤخرًا أيمن بن عبدالرحمن، أصيب بفيروس كورونا.
وأفاد التلفزيون بأن "عبدالرحمن" الذي شكّل حكومته الجديدة الأربعاء الماضي، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام؛ لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بُعد؛ وفقًا لـ"رويترز".