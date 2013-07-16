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جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين

دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق

أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

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جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين
سبق

أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:11 AM

جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين

دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

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