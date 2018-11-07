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تسرّع الإجراءات .. "المواصفات والمقاييس" تُطلق منصة سابر الإلكترونية

تسهّل دخول المنتجات الاستهلاكية للسوق السعودي ومطابقتها قبل البيع

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق منصة سابر الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل واصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، وكذلك التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة المستهلك وسلامته، حيث تعكس منصة سابر رؤية الهيئة في تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس قُبيل دخولها وبيعها في السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، وذلك بالتنسيق مع هيئة العامة للجمارك.

وتم تطوير منصة سابر الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل المنتجات، والبحث عن جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات، والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.

وفي إطار الجهود المشتركة في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي على المستفيدين ودخولها عبر منافذ المملكة تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على الربط مع منصة سابر الإلكترونية بهدف تسهيل عملية الاستيراد.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل داخل المملكة وخارجها للمستفيدين، وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر.

كما تدعو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستفيدين من موردين ومصنعين محليين، إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول على https://saber.sa/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسرّع الإجراءات .. "المواصفات والمقاييس" تُطلق منصة سابر الإلكترونية
سبق

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق منصة سابر الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل واصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، وكذلك التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة المستهلك وسلامته، حيث تعكس منصة سابر رؤية الهيئة في تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس قُبيل دخولها وبيعها في السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، وذلك بالتنسيق مع هيئة العامة للجمارك.

وتم تطوير منصة سابر الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل المنتجات، والبحث عن جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات، والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.

وفي إطار الجهود المشتركة في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي على المستفيدين ودخولها عبر منافذ المملكة تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على الربط مع منصة سابر الإلكترونية بهدف تسهيل عملية الاستيراد.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل داخل المملكة وخارجها للمستفيدين، وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر.

كما تدعو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستفيدين من موردين ومصنعين محليين، إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول على https://saber.sa/.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
12:49 PM

تسرّع الإجراءات .. "المواصفات والمقاييس" تُطلق منصة سابر الإلكترونية

تسهّل دخول المنتجات الاستهلاكية للسوق السعودي ومطابقتها قبل البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاق منصة سابر الإلكترونية التي تهدف إلى تسجيل واصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، وكذلك التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة المستهلك وسلامته، حيث تعكس منصة سابر رؤية الهيئة في تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس قُبيل دخولها وبيعها في السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهّل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية، الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم من أجل فحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، وذلك بالتنسيق مع هيئة العامة للجمارك.

وتم تطوير منصة سابر الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل المنتجات، والبحث عن جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات، والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.

وفي إطار الجهود المشتركة في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي على المستفيدين ودخولها عبر منافذ المملكة تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على الربط مع منصة سابر الإلكترونية بهدف تسهيل عملية الاستيراد.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد ورش عمل داخل المملكة وخارجها للمستفيدين، وذلك لرفع الوعي حول منصة سابر.

كما تدعو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستفيدين من موردين ومصنعين محليين، إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول على https://saber.sa/.

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