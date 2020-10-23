العين يضم مدافع لاتسيو الإيطالي.. دون الكشف عن تفاصيل العقد

أعلن نادي العين الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي مساء أمس الخميس تعاقده مع المدافع الأنغولي بارتولوميو باستوس قادماً من لاتسيو الإيطالي لكن دون الكشف عن تفاصيل العقد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر" تغريدة قال فيها: "قادماً من لاتسيو الإيطالي.. باستوس مرحباً بك في العين".

من جانبها قالت وسائل إعلام إيطالية إن صفقة انتقال باستوس صاحب الـ29 عاماً لصفوف العين كلفت الأخير 800 ألف يورو.

وانتقل " باستوس " لصفوف لاتسيو قادماً من روستوف الروسي بالسوق الصيفية لعام 2016 ولعب 16 مباراة بواقع 756 دقيقة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسجل هدفاً في شباك سامبدوريا.

كما تواجد في مباراتين بالنسخة الحالية للكالتشيو ضد أتالانتا وإنتر ميلان.