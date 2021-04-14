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"المطلق" يفتي بجواز تعجيل الزكاة بسبب "جائحة كورونا"

دعا الجمعيات والأخيار لتفقُّد إخوانهم وجيرانهم

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تعجيل إخراج الزكاة بسبب جائحة كورونا. داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف للتخفيف على بعضهم، ومساعدة المحتاجين، ومَن تقطعت بهم السبل، وتوقفت أعمالهم ومصدر دخلهم اليومي بسبب الجائحة.

جاء ذلك خلال رده على حكم تعجيل الزكاة بسبب كورونا في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، وقال: "يجوز تعجيل الزكاة بسبب كورونا. وقد سمعت عن أناس كان مصدر رزقهم ودخلهم من عملهم اليومي، مثل الكدادين وسائقي التكاسي، أو أوبر وكريم، أو أصحاب البسطات وغيرهم، وانقطعت بهم السبل، ولم يعد لديهم دخل". مشيرًا إلى أن "أغلبهم تعطل، ويعيش في بطالة، ولم يعد لديه شيء".

ووصف "المطلق" الظروف التي نعيشها مع انتشار هذه الجائحة بـ"زمن العسرة"، داعيًا الجمعيات والجميع والأخيار إلى أن يتفقدوا إخوانهم وجيرانهم ومَن عندهم في الحي.

وأضاف: "الحكومة -جزاها الله خيرًا- تبذل الجهود الكبيرة، لكن يجب أن نساعدها، وأن نقوم بدورنا في المجتمع".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" يفتي بجواز تعجيل الزكاة بسبب "جائحة كورونا"
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تعجيل إخراج الزكاة بسبب جائحة كورونا. داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف للتخفيف على بعضهم، ومساعدة المحتاجين، ومَن تقطعت بهم السبل، وتوقفت أعمالهم ومصدر دخلهم اليومي بسبب الجائحة.

جاء ذلك خلال رده على حكم تعجيل الزكاة بسبب كورونا في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، وقال: "يجوز تعجيل الزكاة بسبب كورونا. وقد سمعت عن أناس كان مصدر رزقهم ودخلهم من عملهم اليومي، مثل الكدادين وسائقي التكاسي، أو أوبر وكريم، أو أصحاب البسطات وغيرهم، وانقطعت بهم السبل، ولم يعد لديهم دخل". مشيرًا إلى أن "أغلبهم تعطل، ويعيش في بطالة، ولم يعد لديه شيء".

ووصف "المطلق" الظروف التي نعيشها مع انتشار هذه الجائحة بـ"زمن العسرة"، داعيًا الجمعيات والجميع والأخيار إلى أن يتفقدوا إخوانهم وجيرانهم ومَن عندهم في الحي.

وأضاف: "الحكومة -جزاها الله خيرًا- تبذل الجهود الكبيرة، لكن يجب أن نساعدها، وأن نقوم بدورنا في المجتمع".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:36 PM

"المطلق" يفتي بجواز تعجيل الزكاة بسبب "جائحة كورونا"

دعا الجمعيات والأخيار لتفقُّد إخوانهم وجيرانهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
12,583

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز تعجيل إخراج الزكاة بسبب جائحة كورونا. داعيًا الجميع إلى التعاون والتكاتف للتخفيف على بعضهم، ومساعدة المحتاجين، ومَن تقطعت بهم السبل، وتوقفت أعمالهم ومصدر دخلهم اليومي بسبب الجائحة.

جاء ذلك خلال رده على حكم تعجيل الزكاة بسبب كورونا في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، وقال: "يجوز تعجيل الزكاة بسبب كورونا. وقد سمعت عن أناس كان مصدر رزقهم ودخلهم من عملهم اليومي، مثل الكدادين وسائقي التكاسي، أو أوبر وكريم، أو أصحاب البسطات وغيرهم، وانقطعت بهم السبل، ولم يعد لديهم دخل". مشيرًا إلى أن "أغلبهم تعطل، ويعيش في بطالة، ولم يعد لديه شيء".

ووصف "المطلق" الظروف التي نعيشها مع انتشار هذه الجائحة بـ"زمن العسرة"، داعيًا الجمعيات والجميع والأخيار إلى أن يتفقدوا إخوانهم وجيرانهم ومَن عندهم في الحي.

وأضاف: "الحكومة -جزاها الله خيرًا- تبذل الجهود الكبيرة، لكن يجب أن نساعدها، وأن نقوم بدورنا في المجتمع".

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