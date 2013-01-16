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"الحياة الفطرية" تطلق 10 ظباء ريم في متنزه الغاط الوطني

بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 10 من ظباء الريم، ضمن مبادرات التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وذلك بحضور رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله العمري، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه المبادرة لتنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.

وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان أن الإطلاق يأتي امتدادًا لعمل المركز لإعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية، موضحًا أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين المراكز البيئية جزء من رسالتها للتكامل وتوحيد الجهود في تنمية النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، تماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية" تطلق 10 ظباء ريم في متنزه الغاط الوطني
سبق

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 10 من ظباء الريم، ضمن مبادرات التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وذلك بحضور رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله العمري، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه المبادرة لتنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.

وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان أن الإطلاق يأتي امتدادًا لعمل المركز لإعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية، موضحًا أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين المراكز البيئية جزء من رسالتها للتكامل وتوحيد الجهود في تنمية النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، تماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
04:24 PM

"الحياة الفطرية" تطلق 10 ظباء ريم في متنزه الغاط الوطني

بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 10 من ظباء الريم، ضمن مبادرات التعاون بين الجانبين لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وذلك بحضور رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان الدكتور عبدالله العمري، وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه المبادرة لتنمية البيئة وتحقيق استدامتها وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، كما أنها امتداد لجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.

وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان أن الإطلاق يأتي امتدادًا لعمل المركز لإعادة التوازن البيئي للنظم البيئية الطبيعية، موضحًا أن المركز يمتلك مراكز متخصصة في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وأضاف أن التعاون بين المراكز البيئية جزء من رسالتها للتكامل وتوحيد الجهود في تنمية النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، تماشيًا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

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