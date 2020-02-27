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‫بعد إعلان "أردوغان" عنه .."بوتين" يلغي لقاءً مع نظيره التركي

"بيسكوف" قال: الرئيس الروسي لديه خطط عمل أخرى

أعلن الكرملين اليوم (الخميس) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس (آذار) المقبل؛ لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن "بوتين" لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "أردوغان" قد ذكر أمس أنه من المرجح أن يلتقي "بوتين" في إسطنبول الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن إدلب.

أردوغان بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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‫بعد إعلان "أردوغان" عنه .."بوتين" يلغي لقاءً مع نظيره التركي
سبق

أعلن الكرملين اليوم (الخميس) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس (آذار) المقبل؛ لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن "بوتين" لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "أردوغان" قد ذكر أمس أنه من المرجح أن يلتقي "بوتين" في إسطنبول الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن إدلب.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:57 PM

‫بعد إعلان "أردوغان" عنه .."بوتين" يلغي لقاءً مع نظيره التركي

"بيسكوف" قال: الرئيس الروسي لديه خطط عمل أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الكرملين اليوم (الخميس) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس (آذار) المقبل؛ لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن "بوتين" لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس، وفقاً لـ"رويترز".

وكان "أردوغان" قد ذكر أمس أنه من المرجح أن يلتقي "بوتين" في إسطنبول الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات بشأن إدلب.

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