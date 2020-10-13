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أمانة العاصمة المقدسة توافق على تمديد فترة "معرض القمة" بمكة

يحكي صورة ناطقة عن تاريخها منذ 100 عام

وافقت أمانة العاصمة المقدسة على طلب جمعية هدية الحاج والمعتمر، بتمديد فترة معرض القمة، والذي كان من المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء آخر أيامه.

وبحسب المعلومات، فقد تمت الموافقة من أمانة العاصمة المقدسة على تمديد المعرض إلى يوم الخميس الموافق ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ.

ومعرض القمة الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، جاء تزامناً مع مناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

ويتكوّن معرض القمة الذي يحظى بتوافد الزوار عليه من مكة المكرمة وخارجها، ويتخذ من المركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالعكيشية، من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

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أمانة العاصمة المقدسة توافق على تمديد فترة "معرض القمة" بمكة
سبق

وافقت أمانة العاصمة المقدسة على طلب جمعية هدية الحاج والمعتمر، بتمديد فترة معرض القمة، والذي كان من المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء آخر أيامه.

وبحسب المعلومات، فقد تمت الموافقة من أمانة العاصمة المقدسة على تمديد المعرض إلى يوم الخميس الموافق ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ.

ومعرض القمة الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، جاء تزامناً مع مناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

ويتكوّن معرض القمة الذي يحظى بتوافد الزوار عليه من مكة المكرمة وخارجها، ويتخذ من المركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالعكيشية، من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:05 PM

أمانة العاصمة المقدسة توافق على تمديد فترة "معرض القمة" بمكة

يحكي صورة ناطقة عن تاريخها منذ 100 عام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وافقت أمانة العاصمة المقدسة على طلب جمعية هدية الحاج والمعتمر، بتمديد فترة معرض القمة، والذي كان من المقرر أن يكون اليوم الثلاثاء آخر أيامه.

وبحسب المعلومات، فقد تمت الموافقة من أمانة العاصمة المقدسة على تمديد المعرض إلى يوم الخميس الموافق ٥/ ٣/ ١٤٤٢هـ.

ومعرض القمة الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، جاء تزامناً مع مناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

ويتكوّن معرض القمة الذي يحظى بتوافد الزوار عليه من مكة المكرمة وخارجها، ويتخذ من المركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالعكيشية، من 7 محطات تبدأ بالجولة في القاعة الأولى بين قمم المملكة في 13 منطقة إدارية، ثم الجولة في القاعة الثانية بين قمم مكة المكرّمة الـ 77 قمة، وبعدها الاطلاع على الحال في الجزيرة العربية قبل التأسيس بالمرور عبر نفق التاريخ، ثم الجلوس في قاعة العرض لمشاهدة قمم وشواهد سعودية، ومن ثم المشاركة في بناء صورة مكة، إضافة إلى جولة في مكة التاريخية قبل 100 عام في المتحف، والصور التذكارية في مجسم الوطن.

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