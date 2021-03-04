النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وئام الشرقية" تطلق 32 مقياساً للمهارات التربوية لدى الآباء

بمبادرة نوعية لتعزيز مهارات الوالدين التربوية دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مشروع مقاييس المهارات التربوية لدى الوالدين.

ويعد المشروع أحد إسهامات جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ودشّن بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، والأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الخضير بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية.

وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر إلى أن الهدف من المقاييس هي تمكين الوالدين من المزيد من مهارات التربية التي تنعكس على بناء متكامل وسليم للأبناء، حيث تثمر التوجيه المقرون بالثقة والمتابعة وفق منهجية علمية دقيقة.

وأضاف "العبدالقادر" أن المقاييس عبارة عن 32 مقياساً تم بناؤها بناءً علمياً وتحكيمها وهي موزعة على محاور؛ منها قياس الاستعداد والكفاءة التربوية للوالدين، وقياس المهارات والقدرات للوالدين، ومقاييس تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى مقاييس فهم شخصيات الأبناء ومقاييس الظروف الخاصة حيث ان كل المقاييس متاحة على موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية https://www.weaam.org.sa/measurements/.

من جهته، أثنى مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل على هذا المشروع واعتبره إضاءة ومساعد للوالدين في تربية الأبناء ومعرفة الطرق السليمة لتعديل السلوك الخاطئ، شاكراً في ذات السياق جهود الجمعية لكل ما يدعم استقرار الأُسرة، ويعزز من قيم أفرادها بما يحقق السلوك الإيجابي.

جمعية وئام للتنمية الأسرية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وئام الشرقية" تطلق 32 مقياساً للمهارات التربوية لدى الآباء
سبق

بمبادرة نوعية لتعزيز مهارات الوالدين التربوية دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مشروع مقاييس المهارات التربوية لدى الوالدين.

ويعد المشروع أحد إسهامات جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ودشّن بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، والأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الخضير بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية.

وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر إلى أن الهدف من المقاييس هي تمكين الوالدين من المزيد من مهارات التربية التي تنعكس على بناء متكامل وسليم للأبناء، حيث تثمر التوجيه المقرون بالثقة والمتابعة وفق منهجية علمية دقيقة.

وأضاف "العبدالقادر" أن المقاييس عبارة عن 32 مقياساً تم بناؤها بناءً علمياً وتحكيمها وهي موزعة على محاور؛ منها قياس الاستعداد والكفاءة التربوية للوالدين، وقياس المهارات والقدرات للوالدين، ومقاييس تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى مقاييس فهم شخصيات الأبناء ومقاييس الظروف الخاصة حيث ان كل المقاييس متاحة على موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية https://www.weaam.org.sa/measurements/.

من جهته، أثنى مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل على هذا المشروع واعتبره إضاءة ومساعد للوالدين في تربية الأبناء ومعرفة الطرق السليمة لتعديل السلوك الخاطئ، شاكراً في ذات السياق جهود الجمعية لكل ما يدعم استقرار الأُسرة، ويعزز من قيم أفرادها بما يحقق السلوك الإيجابي.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:44 PM

"وئام الشرقية" تطلق 32 مقياساً للمهارات التربوية لدى الآباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
4

بمبادرة نوعية لتعزيز مهارات الوالدين التربوية دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل مشروع مقاييس المهارات التربوية لدى الوالدين.

ويعد المشروع أحد إسهامات جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ودشّن بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، والأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الخضير بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية.

وأشار الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر إلى أن الهدف من المقاييس هي تمكين الوالدين من المزيد من مهارات التربية التي تنعكس على بناء متكامل وسليم للأبناء، حيث تثمر التوجيه المقرون بالثقة والمتابعة وفق منهجية علمية دقيقة.

وأضاف "العبدالقادر" أن المقاييس عبارة عن 32 مقياساً تم بناؤها بناءً علمياً وتحكيمها وهي موزعة على محاور؛ منها قياس الاستعداد والكفاءة التربوية للوالدين، وقياس المهارات والقدرات للوالدين، ومقاييس تعديل سلوك الأبناء، بالإضافة إلى مقاييس فهم شخصيات الأبناء ومقاييس الظروف الخاصة حيث ان كل المقاييس متاحة على موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية https://www.weaam.org.sa/measurements/.

من جهته، أثنى مدير عام فرع الوزارة بالشرقية عبدالرحمن المقبل على هذا المشروع واعتبره إضاءة ومساعد للوالدين في تربية الأبناء ومعرفة الطرق السليمة لتعديل السلوك الخاطئ، شاكراً في ذات السياق جهود الجمعية لكل ما يدعم استقرار الأُسرة، ويعزز من قيم أفرادها بما يحقق السلوك الإيجابي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة