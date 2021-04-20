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أردني طلق عروسه ثاني أيام زواجهما: أعطت "المنسف" لأهلها و"الشاورما" لأمي

العريس روى الواقعة عبر "فيسبوك" وبرر فعلته: أغضبتني بشدة لأنها أهانت والدتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حادثة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها.

وبحسب ما روى العريس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن زوجته التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت بطهي المنسف لأهلها، فيما طلبت وجبة شاورما لأمه، الأمر الذي أغضبه جداً واعتبره إهانة لأمه، وفق مواقع أردنية.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية تفاعل المعلقون كثيراً مع الحادثة، بين من جعلها مادة للضحك والسخرية، وبين من انتقد بشدة الزوج واعتبره "كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة مزيفة"، بحسب وصفهم.

وهناك رأي أيد الزوج واعتبر فعله دالاً على برّ والدته وتكريماً لها ورفضاً لتصرف وصفوه بأنه أصبح دارجاً ينم عن قلة الاحترام لأمهات الأزواج.

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أردني طلق عروسه ثاني أيام زواجهما: أعطت "المنسف" لأهلها و"الشاورما" لأمي
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حادثة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها.

وبحسب ما روى العريس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن زوجته التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت بطهي المنسف لأهلها، فيما طلبت وجبة شاورما لأمه، الأمر الذي أغضبه جداً واعتبره إهانة لأمه، وفق مواقع أردنية.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية تفاعل المعلقون كثيراً مع الحادثة، بين من جعلها مادة للضحك والسخرية، وبين من انتقد بشدة الزوج واعتبره "كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة مزيفة"، بحسب وصفهم.

وهناك رأي أيد الزوج واعتبر فعله دالاً على برّ والدته وتكريماً لها ورفضاً لتصرف وصفوه بأنه أصبح دارجاً ينم عن قلة الاحترام لأمهات الأزواج.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:37 PM

أردني طلق عروسه ثاني أيام زواجهما: أعطت "المنسف" لأهلها و"الشاورما" لأمي

العريس روى الواقعة عبر "فيسبوك" وبرر فعلته: أغضبتني بشدة لأنها أهانت والدتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حادثة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها.

وبحسب ما روى العريس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن زوجته التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت بطهي المنسف لأهلها، فيما طلبت وجبة شاورما لأمه، الأمر الذي أغضبه جداً واعتبره إهانة لأمه، وفق مواقع أردنية.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية تفاعل المعلقون كثيراً مع الحادثة، بين من جعلها مادة للضحك والسخرية، وبين من انتقد بشدة الزوج واعتبره "كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة مزيفة"، بحسب وصفهم.

وهناك رأي أيد الزوج واعتبر فعله دالاً على برّ والدته وتكريماً لها ورفضاً لتصرف وصفوه بأنه أصبح دارجاً ينم عن قلة الاحترام لأمهات الأزواج.

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