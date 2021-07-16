النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

اجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى

أكد ضرورة تكثيف التواجد الميداني مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، اجتماعًا "عن بعد" برؤساء الهيئات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بفرع المنطقة.

وفي بداية الاجتماع أشاد "الثبيتي" بالدعم الكريم الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أشاد بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأثنى على الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة التوعوية والوقائية والميدانية التي تأتي للإسهام في توعية المجتمع وفق تطلعات ولاة الأمر.

وأكد "الثبيتي" أهمية سلامة الفكر، وأن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع.

كما شدّد على ضرورة استمرار الهيئات والمراكز في تفعيل الحملات التوعوية "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق الأهداف المنشودة.

عَقِبَ ذلك ناقش "الثبيتي" خطة عمل عيد الاضحى المبارك مع رؤساء الهيئات وآلية العمل، لتكثيف التواجد الميداني والعمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم.

وجاء هذا الاجتماع لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى
سبق

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، اجتماعًا "عن بعد" برؤساء الهيئات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بفرع المنطقة.

وفي بداية الاجتماع أشاد "الثبيتي" بالدعم الكريم الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أشاد بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأثنى على الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة التوعوية والوقائية والميدانية التي تأتي للإسهام في توعية المجتمع وفق تطلعات ولاة الأمر.

وأكد "الثبيتي" أهمية سلامة الفكر، وأن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع.

كما شدّد على ضرورة استمرار الهيئات والمراكز في تفعيل الحملات التوعوية "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق الأهداف المنشودة.

عَقِبَ ذلك ناقش "الثبيتي" خطة عمل عيد الاضحى المبارك مع رؤساء الهيئات وآلية العمل، لتكثيف التواجد الميداني والعمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم.

وجاء هذا الاجتماع لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
04:41 PM

اجتماع لمدير فرع الأمر بالمعروف في الشرقية لبحث خطة عيد الأضحى

أكد ضرورة تكثيف التواجد الميداني مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
473

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، اجتماعًا "عن بعد" برؤساء الهيئات ومساعديهم ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بفرع المنطقة.

وفي بداية الاجتماع أشاد "الثبيتي" بالدعم الكريم الذي يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أشاد بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأثنى على الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة التوعوية والوقائية والميدانية التي تأتي للإسهام في توعية المجتمع وفق تطلعات ولاة الأمر.

وأكد "الثبيتي" أهمية سلامة الفكر، وأن الرئاسة العامة قد جعلت من أولوياتها مكافحة الفكر الضال وتحصين منسوبيها وأفراد المجتمع.

كما شدّد على ضرورة استمرار الهيئات والمراكز في تفعيل الحملات التوعوية "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "الخوارج شرار الخلق" التي أطلقتها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات المعنيّة وفق الخطط المرسومة لها لتحقيق الأهداف المنشودة.

عَقِبَ ذلك ناقش "الثبيتي" خطة عمل عيد الاضحى المبارك مع رؤساء الهيئات وآلية العمل، لتكثيف التواجد الميداني والعمل وفق الأنظمة والتعليمات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، بما يحفظ سلامتهم.

وجاء هذا الاجتماع لتحقيق تطلعات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,854

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة