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فريق تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي بصنعاء أو منازل سكنية في بني سعد

أكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات، وقالت إنه تم التحقيق في 19 ادعاءً خلال زيارة لليمن والاستماع للشهود.

وتابع فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمره الصحفي القول: إن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء، ولم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

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فريق تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي بصنعاء أو منازل سكنية في بني سعد
سبق

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات، وقالت إنه تم التحقيق في 19 ادعاءً خلال زيارة لليمن والاستماع للشهود.

وتابع فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمره الصحفي القول: إن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء، ولم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
05:17 PM

فريق تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي بصنعاء أو منازل سكنية في بني سعد

أكد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,397

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادّعاءات، وقالت إنه تم التحقيق في 19 ادعاءً خلال زيارة لليمن والاستماع للشهود.

وتابع فريق تقييم الحوادث في اليمن في مؤتمره الصحفي القول: إن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء، ولم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

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