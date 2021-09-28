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صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال

"البلوي" يقود مواجهة النصر وأبها

يقود الحكم محمد الهويش قمة مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تجمع الاتحاد والأهلي "ديربي جدة".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اختارت محمد الهويش، لقيادة مباراة الديربي بين فريقَي الاتحاد والأهلي، الجمعة المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة، التي يرأسها السويسري مانويل نافارو، عيَّنت أحمد الرميخاني حكمًا لمباراة الحزم والهلال في الرس، بعد غد، في الجولة ذاتها، وفيصل البلوي لمباراة أبها والنصر على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، بعد غد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال
سبق

يقود الحكم محمد الهويش قمة مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تجمع الاتحاد والأهلي "ديربي جدة".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اختارت محمد الهويش، لقيادة مباراة الديربي بين فريقَي الاتحاد والأهلي، الجمعة المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة، التي يرأسها السويسري مانويل نافارو، عيَّنت أحمد الرميخاني حكمًا لمباراة الحزم والهلال في الرس، بعد غد، في الجولة ذاتها، وفيصل البلوي لمباراة أبها والنصر على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، بعد غد.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
04:15 PM

صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال

"البلوي" يقود مواجهة النصر وأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقود الحكم محمد الهويش قمة مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تجمع الاتحاد والأهلي "ديربي جدة".

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اختارت محمد الهويش، لقيادة مباراة الديربي بين فريقَي الاتحاد والأهلي، الجمعة المقبل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة، التي يرأسها السويسري مانويل نافارو، عيَّنت أحمد الرميخاني حكمًا لمباراة الحزم والهلال في الرس، بعد غد، في الجولة ذاتها، وفيصل البلوي لمباراة أبها والنصر على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، بعد غد.

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