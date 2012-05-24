النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير عام "صحة عسير" يكرّم منسوبي مركز صحي الواديين

لحصولهم على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، إدارة القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة، وفريق عمل مركز صحي الواديين، وذلك بعد حصول المركز على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة "عسيري" صباح اليوم الاثنين، للمركز ولقائه بفريق العمل.

وقال "عسيري": إن هذه الزيارة تأتي لتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- بتكريم فريق العمل بالمركز بالشكل الذي يليق بهم، وشكرهم على تميزهم، كما نقل شكر وتقدير وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمنسوبي المركز؛ لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بعسير: "باسمي ونيابة عن جميع زملائكم منسوبي صحة عسير أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على أدائكم وتميزكم وجميعنا فخورين بكم وبما تقدمونه من تميز في خدمة المستفيدين، مهيباً بجميع المراكز الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الذي يحتذى به".

يُذكر أن حصول المركز على هذه الجائزة جاء بناءً على أداء المركز وفق معايير التقييم المعتمدة في ذلك وهي برنامج قياس تجربة المريض، وتقارير الزائر السري، ومؤشرات برنامج موعد، و مؤشر جاهزية مراكز الرعاية الصحية الأولية "مستعد"، وبلاغات 937، وصوت المستفيد.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره البالغ لأمير منطقة عسير -حفظه الله- ووزير الصحة؛ على دعمهم الدائم ومتابعتهم المستمرة والدؤوبة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها، وخلق النماذج الإبداعية؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا التميز، بعد توفيق الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير عام "صحة عسير" يكرّم منسوبي مركز صحي الواديين
سبق

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، إدارة القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة، وفريق عمل مركز صحي الواديين، وذلك بعد حصول المركز على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة "عسيري" صباح اليوم الاثنين، للمركز ولقائه بفريق العمل.

وقال "عسيري": إن هذه الزيارة تأتي لتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- بتكريم فريق العمل بالمركز بالشكل الذي يليق بهم، وشكرهم على تميزهم، كما نقل شكر وتقدير وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمنسوبي المركز؛ لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بعسير: "باسمي ونيابة عن جميع زملائكم منسوبي صحة عسير أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على أدائكم وتميزكم وجميعنا فخورين بكم وبما تقدمونه من تميز في خدمة المستفيدين، مهيباً بجميع المراكز الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الذي يحتذى به".

يُذكر أن حصول المركز على هذه الجائزة جاء بناءً على أداء المركز وفق معايير التقييم المعتمدة في ذلك وهي برنامج قياس تجربة المريض، وتقارير الزائر السري، ومؤشرات برنامج موعد، و مؤشر جاهزية مراكز الرعاية الصحية الأولية "مستعد"، وبلاغات 937، وصوت المستفيد.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره البالغ لأمير منطقة عسير -حفظه الله- ووزير الصحة؛ على دعمهم الدائم ومتابعتهم المستمرة والدؤوبة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها، وخلق النماذج الإبداعية؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا التميز، بعد توفيق الله.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:24 PM

مدير عام "صحة عسير" يكرّم منسوبي مركز صحي الواديين

لحصولهم على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
128

كرَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، إدارة القطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة، وفريق عمل مركز صحي الواديين، وذلك بعد حصول المركز على جائزة التميز لشهر أبريل لعام 2021 على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة "عسيري" صباح اليوم الاثنين، للمركز ولقائه بفريق العمل.

وقال "عسيري": إن هذه الزيارة تأتي لتنفيذ توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- بتكريم فريق العمل بالمركز بالشكل الذي يليق بهم، وشكرهم على تميزهم، كما نقل شكر وتقدير وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة لمنسوبي المركز؛ لتميزهم في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من خدمات المركز.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بعسير: "باسمي ونيابة عن جميع زملائكم منسوبي صحة عسير أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على أدائكم وتميزكم وجميعنا فخورين بكم وبما تقدمونه من تميز في خدمة المستفيدين، مهيباً بجميع المراكز الأخرى الاستفادة من هذا النموذج الذي يحتذى به".

يُذكر أن حصول المركز على هذه الجائزة جاء بناءً على أداء المركز وفق معايير التقييم المعتمدة في ذلك وهي برنامج قياس تجربة المريض، وتقارير الزائر السري، ومؤشرات برنامج موعد، و مؤشر جاهزية مراكز الرعاية الصحية الأولية "مستعد"، وبلاغات 937، وصوت المستفيد.

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير شكره البالغ لأمير منطقة عسير -حفظه الله- ووزير الصحة؛ على دعمهم الدائم ومتابعتهم المستمرة والدؤوبة لتطوير مستوى الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها، وخلق النماذج الإبداعية؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا التميز، بعد توفيق الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,694
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,515
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,269

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة