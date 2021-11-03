"حمدوك" يشترط إنهاء الانقلاب قبل الانخراط في أي حوار لتسوية الأزمة

الجيش لا يزال يفاوضه على العودة لمنصبه

ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن "حمدوك" متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة.

من جهتها، نفت مصادر مقربة من "حمدوك" موافقته على العودة لرئاسة الوزراء، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت المصادر أن الجيش لا يزال يتفاوض مع "حمدوك" للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيساً للوزراء.