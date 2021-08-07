غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس‎‎

لمباشرة أعمالهم استعداداً لعودة الطلاب بالعام الدراسي الجديد 1443هـ

يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.