غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس
لمباشرة أعمالهم استعداداً لعودة الطلاب بالعام الدراسي الجديد 1443هـ
يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.
يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.
غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس
سعود الدعجاني
سبق
2021-08-07
يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.
يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:30 AM
غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس
لمباشرة أعمالهم استعداداً لعودة الطلاب بالعام الدراسي الجديد 1443هـ
يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.
يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.