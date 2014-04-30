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الرياض .. شرطة منفوحة تكشف غموض ٣٥ جريمة سطو وتضبط مرتكبيها

‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها, ووفقاً للخطط الموضوعة لكشف غموضها والقبض على مرتكبيها من خلال حصر الأنماط والأساليب الإجرامية وتحليلها واستناداً إلى الخصائص التقنية لنظام أمن الإلكتروني المفعل بمراكز الشرط. فقد تمكّن المختصّون بمركز شرطة منفوحة من كشف غموض (٣٥) حادثة جنائية كانت مقيّدة ضدّ مجهول تنوّعت بين السطو على الصيدليات والمحال التجارية، وانتحال الجناة صفة رجال الأمن، والسلب تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقة السيارات وحيازة المخدرات واستخدامها, حيث أظهرت النتائج ضلوع خمسة جناة خلف ارتكابها, وباتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة أسفرت الجهود - بفضل الله - من كشف هوياتهم والقبض عليهم وتبين أنهم (أربعة مواطنين ونازح - جُلهم في العقد الثالث من العمر).

جرى توقيفهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

تأتي تلك النتائج نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "حفظه الله"؛ لتنمية قدراتها الفنية والتقنية عطفاً على إمكاناتها المادية والبشرية، وتنفيذاً للخطط التطويرية بإشراف مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني؛ لمواكبة متطلبات العمل الأمني والجنائي وفقاً لرؤية المملكة (٢٠٣٠) بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. شرطة منفوحة تكشف غموض ٣٥ جريمة سطو وتضبط مرتكبيها
سبق

‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها, ووفقاً للخطط الموضوعة لكشف غموضها والقبض على مرتكبيها من خلال حصر الأنماط والأساليب الإجرامية وتحليلها واستناداً إلى الخصائص التقنية لنظام أمن الإلكتروني المفعل بمراكز الشرط. فقد تمكّن المختصّون بمركز شرطة منفوحة من كشف غموض (٣٥) حادثة جنائية كانت مقيّدة ضدّ مجهول تنوّعت بين السطو على الصيدليات والمحال التجارية، وانتحال الجناة صفة رجال الأمن، والسلب تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقة السيارات وحيازة المخدرات واستخدامها, حيث أظهرت النتائج ضلوع خمسة جناة خلف ارتكابها, وباتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة أسفرت الجهود - بفضل الله - من كشف هوياتهم والقبض عليهم وتبين أنهم (أربعة مواطنين ونازح - جُلهم في العقد الثالث من العمر).

جرى توقيفهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

تأتي تلك النتائج نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "حفظه الله"؛ لتنمية قدراتها الفنية والتقنية عطفاً على إمكاناتها المادية والبشرية، وتنفيذاً للخطط التطويرية بإشراف مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني؛ لمواكبة متطلبات العمل الأمني والجنائي وفقاً لرؤية المملكة (٢٠٣٠) بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
12:10 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:10 AM

الرياض .. شرطة منفوحة تكشف غموض ٣٥ جريمة سطو وتضبط مرتكبيها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
12,571

‏‫صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها, ووفقاً للخطط الموضوعة لكشف غموضها والقبض على مرتكبيها من خلال حصر الأنماط والأساليب الإجرامية وتحليلها واستناداً إلى الخصائص التقنية لنظام أمن الإلكتروني المفعل بمراكز الشرط. فقد تمكّن المختصّون بمركز شرطة منفوحة من كشف غموض (٣٥) حادثة جنائية كانت مقيّدة ضدّ مجهول تنوّعت بين السطو على الصيدليات والمحال التجارية، وانتحال الجناة صفة رجال الأمن، والسلب تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، وسرقة السيارات وحيازة المخدرات واستخدامها, حيث أظهرت النتائج ضلوع خمسة جناة خلف ارتكابها, وباتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة أسفرت الجهود - بفضل الله - من كشف هوياتهم والقبض عليهم وتبين أنهم (أربعة مواطنين ونازح - جُلهم في العقد الثالث من العمر).

جرى توقيفهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

تأتي تلك النتائج نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "حفظه الله"؛ لتنمية قدراتها الفنية والتقنية عطفاً على إمكاناتها المادية والبشرية، وتنفيذاً للخطط التطويرية بإشراف مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني؛ لمواكبة متطلبات العمل الأمني والجنائي وفقاً لرؤية المملكة (٢٠٣٠) بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وحرصها الدؤوب على أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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