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"مدني تبوك" يطالب بضرورة أخذ الحذر والحيطة بسبب التقلبات الجوية

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة لأتربة وغبار وارتفاع للأمواج في السواحل

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد القادم.

وقال إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الشمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن خدمة الجميع عبر التصال بالرقم 998.

مدني تبوك الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" يطالب بضرورة أخذ الحذر والحيطة بسبب التقلبات الجوية
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد القادم.

وقال إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الشمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن خدمة الجميع عبر التصال بالرقم 998.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
07:46 PM

"مدني تبوك" يطالب بضرورة أخذ الحذر والحيطة بسبب التقلبات الجوية

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة لأتربة وغبار وارتفاع للأمواج في السواحل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ما ذكرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك، مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) وذلك ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد القادم.

وقال إن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع هذه التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد "الشمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أو النزول في بطون الأودية أو المبيت فيها واتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن خدمة الجميع عبر التصال بالرقم 998.

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