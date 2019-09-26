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"الصحة" تعلن نسب المحصنين بجرعتين.. و"الباحة" تتصدر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن نسب المحصنين بجرعتين.. و"الباحة" تتصدر
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:58 PM

"الصحة" تعلن نسب المحصنين بجرعتين.. و"الباحة" تتصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.

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