"الصحة" تعلن نسب المحصنين بجرعتين.. و"الباحة" تتصدر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.

وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.