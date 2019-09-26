"الصحة" تعلن نسب المحصنين بجرعتين.. و"الباحة" تتصدر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.
وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.
وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.
وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في مناطق المملكة.
وتصدرت الباحة بنسبة 67%، ثم الرياض أكثر من 66%، وتلتها الشرقية 65%، ومكة المكرمة 58%، ثم عسير 56%.