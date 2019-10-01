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بونجاح وحسن خارج حسابات "تشافي"

رسمياً وقبل مواجهة الهلال في الرياض

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أمام الهلال في لقاء الرد في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري ( أكتوبر )، من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بسبب تراكم البطاقات.

كما هو الحال بالنسبة لظهير السد عبدالكريم حسن، الذي خرج بالبطاقة الحمراء من قبل حكم اللقاء في مباراة اليوم (الذهاب) التي جمعت الهلال والسد وأدارها تحكيمياً العماني أحمد الكاف، وانتهت هلالية برباعية مقابل هدف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بونجاح وحسن خارج حسابات "تشافي"
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أمام الهلال في لقاء الرد في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري ( أكتوبر )، من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بسبب تراكم البطاقات.

كما هو الحال بالنسبة لظهير السد عبدالكريم حسن، الذي خرج بالبطاقة الحمراء من قبل حكم اللقاء في مباراة اليوم (الذهاب) التي جمعت الهلال والسد وأدارها تحكيمياً العماني أحمد الكاف، وانتهت هلالية برباعية مقابل هدف.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:14 PM

بونجاح وحسن خارج حسابات "تشافي"

رسمياً وقبل مواجهة الهلال في الرياض

A A A
أحمد سرور - الرياض
8
3,024

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أمام الهلال في لقاء الرد في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري ( أكتوبر )، من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بسبب تراكم البطاقات.

كما هو الحال بالنسبة لظهير السد عبدالكريم حسن، الذي خرج بالبطاقة الحمراء من قبل حكم اللقاء في مباراة اليوم (الذهاب) التي جمعت الهلال والسد وأدارها تحكيمياً العماني أحمد الكاف، وانتهت هلالية برباعية مقابل هدف.

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