بونجاح وحسن خارج حسابات "تشافي"

رسمياً وقبل مواجهة الهلال في الرياض

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم السد القطري بغداد بونجاح أمام الهلال في لقاء الرد في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري ( أكتوبر )، من دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بسبب تراكم البطاقات.

كما هو الحال بالنسبة لظهير السد عبدالكريم حسن، الذي خرج بالبطاقة الحمراء من قبل حكم اللقاء في مباراة اليوم (الذهاب) التي جمعت الهلال والسد وأدارها تحكيمياً العماني أحمد الكاف، وانتهت هلالية برباعية مقابل هدف.