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مدير الأمن العام يزور جدة ويدشن 3 مبادرات أمنية لخدمة المواطنين

اجتمع بمديري الشرطة وقيادات الأفرع بالمنطقة وكرَّم الضباط المتميزين

قام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح أمس الاثنين الموافق 12 ذي القعدة 1440هـ بزيارة لمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، ودشَّن مكتب علاقات الجمهور الذي يخدم مراجعي وزوار الشرطة عبر تقديم الخدمات لهم كافة.

يأتي ذلك في إطار ما يوليه الأمن العام من اهتمام كبير بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد، وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يُسر وسهولة.

ودشَّن الفريق أول "الحربي" خدمة الشكاوى والاقتراحات، وهي امتداد للمبادرة التي أطلقها بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات؛ إذ قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بتخصيص وسائل عدة لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، منها خدمة الوتساب حتى يسهل على المواطن والمقيم تمرير المستندات الثبوتية لهم، كذلك بعض الملفات التي يودون إرفاقها، وتخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوى والاقتراحات بفرزها، وإعداد إجراء سريع لها، وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.

واجتمع مدير الأمن العام بمديري شرطة المحافظات وقيادات أفرع الأمن بمنطقة مكة المكرمة.

ودشن "الحربي" مركز شرطة السلامة بجدة، وهو أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ومدير شرطة محافظة جدة.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل في المركز، والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط، وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام (أمن) آليًّا، والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.

وأثنى "الحربي" خلال هذه الزيارة على الجهد المقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة، كما استمع الجميع لكلمة توجيهية قبل أن يختتم الجولة بتكريم عدد من الضباط المتميزين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الأمن العام يزور جدة ويدشن 3 مبادرات أمنية لخدمة المواطنين
سبق

قام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح أمس الاثنين الموافق 12 ذي القعدة 1440هـ بزيارة لمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، ودشَّن مكتب علاقات الجمهور الذي يخدم مراجعي وزوار الشرطة عبر تقديم الخدمات لهم كافة.

يأتي ذلك في إطار ما يوليه الأمن العام من اهتمام كبير بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد، وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يُسر وسهولة.

ودشَّن الفريق أول "الحربي" خدمة الشكاوى والاقتراحات، وهي امتداد للمبادرة التي أطلقها بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات؛ إذ قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بتخصيص وسائل عدة لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، منها خدمة الوتساب حتى يسهل على المواطن والمقيم تمرير المستندات الثبوتية لهم، كذلك بعض الملفات التي يودون إرفاقها، وتخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوى والاقتراحات بفرزها، وإعداد إجراء سريع لها، وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.

واجتمع مدير الأمن العام بمديري شرطة المحافظات وقيادات أفرع الأمن بمنطقة مكة المكرمة.

ودشن "الحربي" مركز شرطة السلامة بجدة، وهو أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ومدير شرطة محافظة جدة.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل في المركز، والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط، وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام (أمن) آليًّا، والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.

وأثنى "الحربي" خلال هذه الزيارة على الجهد المقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة، كما استمع الجميع لكلمة توجيهية قبل أن يختتم الجولة بتكريم عدد من الضباط المتميزين.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:24 AM

مدير الأمن العام يزور جدة ويدشن 3 مبادرات أمنية لخدمة المواطنين

اجتمع بمديري الشرطة وقيادات الأفرع بالمنطقة وكرَّم الضباط المتميزين

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أحمد العبدالله - جدة
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قام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح أمس الاثنين الموافق 12 ذي القعدة 1440هـ بزيارة لمديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، ودشَّن مكتب علاقات الجمهور الذي يخدم مراجعي وزوار الشرطة عبر تقديم الخدمات لهم كافة.

يأتي ذلك في إطار ما يوليه الأمن العام من اهتمام كبير بمستوى الخدمات التي يقدمها لمراجعيه بهدف تنظيم الأداء فيما يخدم المستفيد، وتسهيل وصوله إلى مطلبه بكل يُسر وسهولة.

ودشَّن الفريق أول "الحربي" خدمة الشكاوى والاقتراحات، وهي امتداد للمبادرة التي أطلقها بتخصيص هاتف لتلقي الشكاوى والاقتراحات؛ إذ قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بتخصيص وسائل عدة لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم، منها خدمة الوتساب حتى يسهل على المواطن والمقيم تمرير المستندات الثبوتية لهم، كذلك بعض الملفات التي يودون إرفاقها، وتخصيص فريق متخصص على مدار 24 ساعة للتعامل مع هذه الشكاوى والاقتراحات بفرزها، وإعداد إجراء سريع لها، وعرضها على مدير شرطة منطقة مكة المكرمة مباشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية.

واجتمع مدير الأمن العام بمديري شرطة المحافظات وقيادات أفرع الأمن بمنطقة مكة المكرمة.

ودشن "الحربي" مركز شرطة السلامة بجدة، وهو أحد أقسام الشرطة النموذجية بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله مدير شرطة منطقة مكة المكرمة ومدير شرطة محافظة جدة.

واطلع خلال الزيارة على سير العمل في المركز، والخطوات التطويرية التي تم تطبيقها للعمل الأمني في مراكز الشرط، وتسجيل جميع البلاغات والحوادث الجنائية بنظام (أمن) آليًّا، والاعتماد على التقنية الحديثة في إعداد واستقبال التقارير الميدانية والأعمال الإدارية.

وأثنى "الحربي" خلال هذه الزيارة على الجهد المقدم من العاملين بشرطة منطقة مكة المكرمة، كما استمع الجميع لكلمة توجيهية قبل أن يختتم الجولة بتكريم عدد من الضباط المتميزين.

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