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تعاون "سعودي أمريكي" في الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية

في ظل تحفيز الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، مع وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الفيدرالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ قضايا التعاون الرقمي بين البلدين وسبل تحفيز الاستثمارات التقنية في السوق السعودية.

وضمّ الوفد الأمريكي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجت باي، يرافقه عدد من المسؤولين.

وتبادل الجانبان خبرات البلدين في مجال التحول الرقمي، وتحفيز جميع الممكنات للوصول إلى مجتمعات رقمية عبر تهيئة البنية الرقمية الداعمة للتقنيات الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها.

وسلّط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الاجتماع، الضوء على الإصلاحات والسياسات التنظيمية التي قامت بها المملكة في القطاع، التي أسهمت في نمو قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي حفّز إلى مزيد من الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث والتطوير.

ودعا الشركات الأمريكية إلى تعزيز تواجدها في المملكة؛ كونها المركز الرقمي الواعد للازدهار في المنطقة.

وشهد اللقاء نقاشًا حول قضايا الاقتصاد الرقمي ودور الشبكات والتقنيات الحديثة في دعم التوسع في الخدمات الحكومية، وزيادة الوصول إلى آفاق أوسع تخدم مسيرة التحول الرقمي، إضافة إلى الدور المهم في تنمية القدرات الرقمية لدى الطاقات الشبابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون "سعودي أمريكي" في الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية
سبق

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، مع وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الفيدرالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ قضايا التعاون الرقمي بين البلدين وسبل تحفيز الاستثمارات التقنية في السوق السعودية.

وضمّ الوفد الأمريكي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجت باي، يرافقه عدد من المسؤولين.

وتبادل الجانبان خبرات البلدين في مجال التحول الرقمي، وتحفيز جميع الممكنات للوصول إلى مجتمعات رقمية عبر تهيئة البنية الرقمية الداعمة للتقنيات الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها.

وسلّط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الاجتماع، الضوء على الإصلاحات والسياسات التنظيمية التي قامت بها المملكة في القطاع، التي أسهمت في نمو قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي حفّز إلى مزيد من الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث والتطوير.

ودعا الشركات الأمريكية إلى تعزيز تواجدها في المملكة؛ كونها المركز الرقمي الواعد للازدهار في المنطقة.

وشهد اللقاء نقاشًا حول قضايا الاقتصاد الرقمي ودور الشبكات والتقنيات الحديثة في دعم التوسع في الخدمات الحكومية، وزيادة الوصول إلى آفاق أوسع تخدم مسيرة التحول الرقمي، إضافة إلى الدور المهم في تنمية القدرات الرقمية لدى الطاقات الشبابية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
05:58 PM

تعاون "سعودي أمريكي" في الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية

في ظل تحفيز الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، مع وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الفيدرالية، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ قضايا التعاون الرقمي بين البلدين وسبل تحفيز الاستثمارات التقنية في السوق السعودية.

وضمّ الوفد الأمريكي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجت باي، يرافقه عدد من المسؤولين.

وتبادل الجانبان خبرات البلدين في مجال التحول الرقمي، وتحفيز جميع الممكنات للوصول إلى مجتمعات رقمية عبر تهيئة البنية الرقمية الداعمة للتقنيات الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها.

وسلّط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال الاجتماع، الضوء على الإصلاحات والسياسات التنظيمية التي قامت بها المملكة في القطاع، التي أسهمت في نمو قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي حفّز إلى مزيد من الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث والتطوير.

ودعا الشركات الأمريكية إلى تعزيز تواجدها في المملكة؛ كونها المركز الرقمي الواعد للازدهار في المنطقة.

وشهد اللقاء نقاشًا حول قضايا الاقتصاد الرقمي ودور الشبكات والتقنيات الحديثة في دعم التوسع في الخدمات الحكومية، وزيادة الوصول إلى آفاق أوسع تخدم مسيرة التحول الرقمي، إضافة إلى الدور المهم في تنمية القدرات الرقمية لدى الطاقات الشبابية.

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