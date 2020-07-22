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لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "الإخبارية" على الهواء

"القصبي" يطمئن على صحته

اطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على صحة مذيع "الإخبارية" عبدالله الغامدي، الذي أغمي عليه اليوم أثناء قيامه بلقاء على الهواء حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها، وذلك في أتصال هاتفي أجراه معه.

وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته.

https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1285930386883776513?s=21

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لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "الإخبارية" على الهواء
سبق

اطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على صحة مذيع "الإخبارية" عبدالله الغامدي، الذي أغمي عليه اليوم أثناء قيامه بلقاء على الهواء حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها، وذلك في أتصال هاتفي أجراه معه.

وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته.

https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1285930386883776513?s=21

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
07:16 PM

لهيب الشمس في جدة يسقط مراسل "الإخبارية" على الهواء

"القصبي" يطمئن على صحته

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
3,817

اطمأن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، على صحة مذيع "الإخبارية" عبدالله الغامدي، الذي أغمي عليه اليوم أثناء قيامه بلقاء على الهواء حول الاحترازات التي تقدمها المسالخ بأمانة محافظة جدة لمرتاديها، وذلك في أتصال هاتفي أجراه معه.

وكانت قناة "الإخبارية" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن لهيب الشمس أسقط مراسلها في جدة عبدالله الغامدي، أثناء لقائه مع مدير المسالخ بأمانة محافظة جدة رائد المطيري، قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته.

https://twitter.com/alekhbariya_net/status/1285930386883776513?s=21

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