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"رهاء" يشارك في حفل تكريم حافظات معهد البتول بمكة المكرمة

انطلاقاً من التمكين الشبابي والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية

شارك فريق رهاء التنظيمي حفل تكريم طالبات معهد البتول لتعليم الكتاب والسنة التابع لمجمع الإمام الذهبي لحفظ وإتقان القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه في مكة المكرمة.

وتحقيقاً لرسالة الفريق التي تتمحور حول مبدأ التمكين الشبابي والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية يعتبر فريق رهاء شريك نجاح وراعياً للحفل.

بدأت فقرات الحفل بمسيرة الخريجات وجاءت بعدها كلمة المشرف العام للمعهد الدكتور يوسف المغربي أوضح خلالها أن عدد الطالبات يبلغ ٥٠٠ طالبة. وقال: "لا نقول نحن ناجحون، ولكن نقول النجاح بيد الله عز وجل".

وأضاف: "نفتخر أننا طموحون، نفتخر بعلومنا وبالمراكز التي حصلنا عليها على مستوى الدولة والمنطقة".
ودعا الأجيال إلى الالتحاق بالمعهد والمشاركة في برامج رمضان والصيف.
تلا ذلك ملحمة "حروف النور" و"تاج الوقار" ثم زفة الخاتمات لكتاب الله.

واستمع الخريجات إلى كلمة مديرة الإدارة النسائية بمجمع الإمام الذهبي رجاء الصبحي التي تحدثت عن فضل القرآن الكريم وقالت إنه "هدى ورحمة ونور للمؤمنين وسبب لخشوع القلب وبكاء العين".

وفي ختام الحفل، شكرت الصبحي المعلمات والإداريات وجميع العاملين بمجمع الإمام الذهبي ومعهد البتول للكتاب والسنة وأيضاً تم تكريم الداعمين ورعاة الحفل.

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"رهاء" يشارك في حفل تكريم حافظات معهد البتول بمكة المكرمة
سبق

شارك فريق رهاء التنظيمي حفل تكريم طالبات معهد البتول لتعليم الكتاب والسنة التابع لمجمع الإمام الذهبي لحفظ وإتقان القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه في مكة المكرمة.

وتحقيقاً لرسالة الفريق التي تتمحور حول مبدأ التمكين الشبابي والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية يعتبر فريق رهاء شريك نجاح وراعياً للحفل.

بدأت فقرات الحفل بمسيرة الخريجات وجاءت بعدها كلمة المشرف العام للمعهد الدكتور يوسف المغربي أوضح خلالها أن عدد الطالبات يبلغ ٥٠٠ طالبة. وقال: "لا نقول نحن ناجحون، ولكن نقول النجاح بيد الله عز وجل".

وأضاف: "نفتخر أننا طموحون، نفتخر بعلومنا وبالمراكز التي حصلنا عليها على مستوى الدولة والمنطقة".
ودعا الأجيال إلى الالتحاق بالمعهد والمشاركة في برامج رمضان والصيف.
تلا ذلك ملحمة "حروف النور" و"تاج الوقار" ثم زفة الخاتمات لكتاب الله.

واستمع الخريجات إلى كلمة مديرة الإدارة النسائية بمجمع الإمام الذهبي رجاء الصبحي التي تحدثت عن فضل القرآن الكريم وقالت إنه "هدى ورحمة ونور للمؤمنين وسبب لخشوع القلب وبكاء العين".

وفي ختام الحفل، شكرت الصبحي المعلمات والإداريات وجميع العاملين بمجمع الإمام الذهبي ومعهد البتول للكتاب والسنة وأيضاً تم تكريم الداعمين ورعاة الحفل.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
01:01 AM

"رهاء" يشارك في حفل تكريم حافظات معهد البتول بمكة المكرمة

انطلاقاً من التمكين الشبابي والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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شارك فريق رهاء التنظيمي حفل تكريم طالبات معهد البتول لتعليم الكتاب والسنة التابع لمجمع الإمام الذهبي لحفظ وإتقان القرآن الكريم والتخلق بأخلاقه في مكة المكرمة.

وتحقيقاً لرسالة الفريق التي تتمحور حول مبدأ التمكين الشبابي والارتقاء بالمسؤولية المجتمعية يعتبر فريق رهاء شريك نجاح وراعياً للحفل.

بدأت فقرات الحفل بمسيرة الخريجات وجاءت بعدها كلمة المشرف العام للمعهد الدكتور يوسف المغربي أوضح خلالها أن عدد الطالبات يبلغ ٥٠٠ طالبة. وقال: "لا نقول نحن ناجحون، ولكن نقول النجاح بيد الله عز وجل".

وأضاف: "نفتخر أننا طموحون، نفتخر بعلومنا وبالمراكز التي حصلنا عليها على مستوى الدولة والمنطقة".
ودعا الأجيال إلى الالتحاق بالمعهد والمشاركة في برامج رمضان والصيف.
تلا ذلك ملحمة "حروف النور" و"تاج الوقار" ثم زفة الخاتمات لكتاب الله.

واستمع الخريجات إلى كلمة مديرة الإدارة النسائية بمجمع الإمام الذهبي رجاء الصبحي التي تحدثت عن فضل القرآن الكريم وقالت إنه "هدى ورحمة ونور للمؤمنين وسبب لخشوع القلب وبكاء العين".

وفي ختام الحفل، شكرت الصبحي المعلمات والإداريات وجميع العاملين بمجمع الإمام الذهبي ومعهد البتول للكتاب والسنة وأيضاً تم تكريم الداعمين ورعاة الحفل.

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