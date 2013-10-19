توقيع اتفاقية بين "مكيون مطورون عمرانيون" والبنك الأهلي السعودي

لتوفير السكن الملائم للمواطنين بأيسر الطرق التمويلية وبعروض حصرية

وقّعت شركة "مكيون مطورون عمرانيون" اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي؛ توطيدًا للعلاقة الاستراتيجية كشركاء نجاح في سبيل توفير السكن الملائم للمواطنين بأيسر الطرق التمويلية وعروض حصرية منافسة.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج سكني بتملك منزل أحلامهم في مشروع سما جدة بحلول تمويلية مرنة وميسرة من البنك الأهلي، بالإضافة إلى ذلك سيحصل كل عميل مكتمل التنفيذ على عرض استرداد نقدي من قبل الشركة وذلك خلال فترة الحملة.

ويقع مشروع سما جدة في منطقة مميزة شمال جدة، ويتكون المشروع من 34 عمارة سكنية تحتوي على نماذج مختلفة من الوحدات، ويتميز بأقل كثافة سكانية لتتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية.

ويعتبر سما جدة ضمن مشروع خيالا السكني الذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة؛ حيث يضم المشروع مراكز تجارية، خدمات أمنية وترفيهية، مساجد، مسطحات خضراء، ومراكز صحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة مكيون د. مجدي محمد حريري، عن سروره بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي الذي يعد اللبنة لشراكات مستقبلية مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال: نتجه نحو فصل جديد من التعاون المثمر مع قادة البنوك السعودية البنك الأهلي السعودي؛ حيث تتضافر به جهودنا لفتح آفاق جديدة لعملائنا المشتركين الذين هم مصب اهتمامنا وجل مسؤوليتنا.. آملين أن يساهم التعاون في صنع الفرص والتسهيلات التي تمكننا من تحقيق رغبات المواطنين سويًّا.

من ناحيته قال رئيس إدارة التمويل العقاري بالبنك الأهلي السعودي عمر السفاف: نسعى دائمًا في البنك الأهلي السعودي إلى أن نكون سباقين بتقديم باقة من الحلول التمويلية الميسرة والمميزة للمواطنين، والتي نتطلع من خلالها إلى استمرارية علاقتنا الاستراتيجية المثمرة مع شركاء النجاح شركة مكيون، والمضي قدمًا نحو المزيد من التعاون لتحقيق الهدف المشترك في خدمة المواطنين.

كما عبر مدير المشروع م. معاذ حريري عن سعادته، بالقول: لمن دواعي اعتزازنا أن نحتفي بتعاون كهذا، والذي سيساهم بشكل رئيس في تسهيل تملك المواطنين وهذا جل ما نسعى إليه.