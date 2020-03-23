الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة ل"كورونا".. هذه تفاصيلها

عدد المتعافين ارتفع الى 19 حالة .. ولا وفيات

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.

وبينت ان الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.

واكدت ان حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.