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الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة ل"كورونا".. هذه تفاصيلها

عدد المتعافين ارتفع الى 19 حالة .. ولا وفيات

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.

وبينت ان الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.

واكدت ان حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة ل"كورونا".. هذه تفاصيلها
سبق

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.

وبينت ان الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.

واكدت ان حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:09 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:22 PM

الصحة تعلن تسجيل 51 حالة جديدة ل"كورونا".. هذه تفاصيلها

عدد المتعافين ارتفع الى 19 حالة .. ولا وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
17,161

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 562 حالة.

وبينت ان الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و 12 في مكة المكرمة و 6 في الطائف و 5 في بيشة و3 في الدمام و 3 في القطيف و 2 في جازان وحالة في كل من نجران و القنفذة.

واكدت ان حالات التعافي ارتفعت الى 19 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ولله الحمد.

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