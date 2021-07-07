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4 طلاب وطالبات من "تعليم الباحة" يحصدون جوائز مسابقة "ريالي"

البرنامج يسهم في تعزيز المواطنة وإدراك المتغيرات الاقتصادية

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" المستوى الذهبي في مشروع "ريالي للوعي المالي" على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة.

وتميز من مرحلة الأشبال الطالب جهاد سعد عبدالرحمن الغامدي من ابتدائية الحدب والطالبة سلاف خالد أحمد شويل من ابتدائية كريمة بنت المقداد بجدرة، ومن مرحلة الشباب الطالبة سديم صالح احمد الزهراني من مجمع فاطمة بنت الضحاك بالمشائعة، ومن مرحلة الأجيال الطالبة سديم نايف سعيد الغامدي من مدرسة سهلة بنت سعد الساعدية بمعشوقة

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي اقامته وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، (عن بُعد) لتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة.

وقدّم المدير العام الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، التهنئة للفائزين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات"، معربًا عن شكره وتقديره لفريق العمل من المشرفين والمشرفات ومنسقي البرنامج من البنين والبنات بندر عائض الحريري وهند علي مقبول وقادة المدارس ورواد ورائدات النشاط والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في العديد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت برنامج "ريالي" للوعي المالي، بهدف تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة "سدكو القابضة"؛ سعيًا لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة.

والبرنامج يسهم في تعزيز المواطنة، وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 طلاب وطالبات من "تعليم الباحة" يحصدون جوائز مسابقة "ريالي"
سبق

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" المستوى الذهبي في مشروع "ريالي للوعي المالي" على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة.

وتميز من مرحلة الأشبال الطالب جهاد سعد عبدالرحمن الغامدي من ابتدائية الحدب والطالبة سلاف خالد أحمد شويل من ابتدائية كريمة بنت المقداد بجدرة، ومن مرحلة الشباب الطالبة سديم صالح احمد الزهراني من مجمع فاطمة بنت الضحاك بالمشائعة، ومن مرحلة الأجيال الطالبة سديم نايف سعيد الغامدي من مدرسة سهلة بنت سعد الساعدية بمعشوقة

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي اقامته وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، (عن بُعد) لتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة.

وقدّم المدير العام الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، التهنئة للفائزين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات"، معربًا عن شكره وتقديره لفريق العمل من المشرفين والمشرفات ومنسقي البرنامج من البنين والبنات بندر عائض الحريري وهند علي مقبول وقادة المدارس ورواد ورائدات النشاط والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في العديد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت برنامج "ريالي" للوعي المالي، بهدف تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة "سدكو القابضة"؛ سعيًا لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة.

والبرنامج يسهم في تعزيز المواطنة، وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:13 PM

4 طلاب وطالبات من "تعليم الباحة" يحصدون جوائز مسابقة "ريالي"

البرنامج يسهم في تعزيز المواطنة وإدراك المتغيرات الاقتصادية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" المستوى الذهبي في مشروع "ريالي للوعي المالي" على مستوى الإدارات التعليمية بالمملكة.

وتميز من مرحلة الأشبال الطالب جهاد سعد عبدالرحمن الغامدي من ابتدائية الحدب والطالبة سلاف خالد أحمد شويل من ابتدائية كريمة بنت المقداد بجدرة، ومن مرحلة الشباب الطالبة سديم صالح احمد الزهراني من مجمع فاطمة بنت الضحاك بالمشائعة، ومن مرحلة الأجيال الطالبة سديم نايف سعيد الغامدي من مدرسة سهلة بنت سعد الساعدية بمعشوقة

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي اقامته وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، (عن بُعد) لتكريم الفائزين والفائزات بالمسابقة.

وقدّم المدير العام الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني، التهنئة للفائزين، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدرسة، وإدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات"، معربًا عن شكره وتقديره لفريق العمل من المشرفين والمشرفات ومنسقي البرنامج من البنين والبنات بندر عائض الحريري وهند علي مقبول وقادة المدارس ورواد ورائدات النشاط والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في العديد المجالات على المستوى المحلي والعالمي.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت برنامج "ريالي" للوعي المالي، بهدف تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020 بالشراكة مع شركة "سدكو القابضة"؛ سعيًا لتعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحفيز السلوك المالي وعلاقته بأسلوب الحياة.

والبرنامج يسهم في تعزيز المواطنة، وإدراك المتغيرات الاقتصادية، واكتساب الطلاب أساسيات التخطيط المالي الشخصي، والوعي الاستهلاكي عن طريق التركيز في مهارات التفكير العليا.

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