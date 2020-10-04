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"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 717 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت مراكز "تأكد" منذ بدء أعمالها حتى الآن في جدة خدماتها لـ 717158 مستفيداً.

وخُصّصت مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

يذكر أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 717 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة
سبق

قدّمت مراكز "تأكد" منذ بدء أعمالها حتى الآن في جدة خدماتها لـ 717158 مستفيداً.

وخُصّصت مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

يذكر أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:25 PM

أكثر من 717 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قدّمت مراكز "تأكد" منذ بدء أعمالها حتى الآن في جدة خدماتها لـ 717158 مستفيداً.

وخُصّصت مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

يذكر أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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