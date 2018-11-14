النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من منتدى "مسك" العالمي .. الناصر: نستثمر في الشباب على مستوى عالٍ

قال: شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي بمختلف المجالات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر: إن شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي، ليس فقط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بل أيضاً في المجالات الأخرى، مثل المواصلات، الصحة، التعليم، وغيرها.

وأضاف المهندس الناصر؛ خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي للشباب: شركة الاتصالات السعودية تستثمر في الشباب على مستوى عالٍ وفي مجالات متعددة.

وتابع: لدينا في شركة الاتصالات السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة أكاديميةSTC إنسباير يو، وعديد من القنوات التي تدعم توجهنا نحو تمكين الشباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من منتدى "مسك" العالمي .. الناصر: نستثمر في الشباب على مستوى عالٍ
سبق

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر: إن شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي، ليس فقط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بل أيضاً في المجالات الأخرى، مثل المواصلات، الصحة، التعليم، وغيرها.

وأضاف المهندس الناصر؛ خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي للشباب: شركة الاتصالات السعودية تستثمر في الشباب على مستوى عالٍ وفي مجالات متعددة.

وتابع: لدينا في شركة الاتصالات السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة أكاديميةSTC إنسباير يو، وعديد من القنوات التي تدعم توجهنا نحو تمكين الشباب.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:29 PM

من منتدى "مسك" العالمي .. الناصر: نستثمر في الشباب على مستوى عالٍ

قال: شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي بمختلف المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
726

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر: إن شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي، ليس فقط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بل أيضاً في المجالات الأخرى، مثل المواصلات، الصحة، التعليم، وغيرها.

وأضاف المهندس الناصر؛ خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي للشباب: شركة الاتصالات السعودية تستثمر في الشباب على مستوى عالٍ وفي مجالات متعددة.

وتابع: لدينا في شركة الاتصالات السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة أكاديميةSTC إنسباير يو، وعديد من القنوات التي تدعم توجهنا نحو تمكين الشباب.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,531
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,811
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,352
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,405

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة