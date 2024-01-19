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عودة ١٦٠ ألف طالب وطالبة إلى الحياة التعليمية في حائل

مع أول يوم للفصل الدراسي الثاني

عاد أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام والأهلي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، إلى مقاعد الدراسة، في أول يوم للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم المكلف، يحيى العماري، ميدانيًا على عدد من المدارس، للاطلاع على الجاهزية الفعلية للمدارس، وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية للمدارس كافة، حيث زار ابتدائية أبي داود، ومتوسطة الإمام حفص، وثانوية جرير.

وزار المساعد للشؤون المدرسية المكلف، بدر نشاء، متوسطة إشبيليا وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم.

كما زارت مديرة الإشراف التربوي "بنات"، نوال الحربي، ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الأولى.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عودة ١٦٠ ألف طالب وطالبة إلى الحياة التعليمية في حائل
سبق

عاد أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام والأهلي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، إلى مقاعد الدراسة، في أول يوم للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم المكلف، يحيى العماري، ميدانيًا على عدد من المدارس، للاطلاع على الجاهزية الفعلية للمدارس، وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية للمدارس كافة، حيث زار ابتدائية أبي داود، ومتوسطة الإمام حفص، وثانوية جرير.

وزار المساعد للشؤون المدرسية المكلف، بدر نشاء، متوسطة إشبيليا وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم.

كما زارت مديرة الإشراف التربوي "بنات"، نوال الحربي، ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الأولى.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:00 PM

عودة ١٦٠ ألف طالب وطالبة إلى الحياة التعليمية في حائل

مع أول يوم للفصل الدراسي الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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عاد أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام والأهلي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، إلى مقاعد الدراسة، في أول يوم للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ووقف مدير عام التعليم المكلف، يحيى العماري، ميدانيًا على عدد من المدارس، للاطلاع على الجاهزية الفعلية للمدارس، وتفعيل الانضباط المدرسي، والتأكد من وصول جميع المناهج الدراسية للمدارس كافة، حيث زار ابتدائية أبي داود، ومتوسطة الإمام حفص، وثانوية جرير.

وزار المساعد للشؤون المدرسية المكلف، بدر نشاء، متوسطة إشبيليا وثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم.

كما زارت مديرة الإشراف التربوي "بنات"، نوال الحربي، ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الأولى.

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