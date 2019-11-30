رئيس غينيا بيساو يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

قال: أقبل كل النتائج المعلنة من قِبل الجهة المسؤولة

اعترف رئيس غينيا بيساو المنتهية ولايته "جوزي ماريو فاز"؛ بهزيمته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وقال "فاز"؛ في تصريح صحفي إنه مستعد رغم التجاوزات التي شابت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لتسليم الحكم لخليفته.

وأضاف "سأبقى وفياً لمبادئ السلم والديمقراطية والحرية، وأقبل كل النتائج المعلنة من قِبل الجهة المسؤولة عن تسيير الانتخابات".

وأطلق فاز؛ نداءً للمجموعة الدولية معلناً أنه قبل نتائج الجولة الأولى إسهاماً منه في التهدئة، مبيناً أنه سينضم إلى القطاع الخاص من أجل خدمة بلده ومواطنيه.

يُذكر أن رئيسَي وزراء غينيا بيساو السابقان دومينجوز سيموز بيريرا؛ وعمر سيسوكو أمبالو؛ سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 ديسمبر المقبل.