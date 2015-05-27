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"الندوة العالمية" توزع برادات المياه على مساجد السنغال

لتوفير الماء البارد للمصلين في الحرارة الشديدة

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي برادات المياه على 30 مسجدًا في السنغال، بمدن "رفيسك وتيس وامبور وفاتيك ودكار"، وغيرها من المدن والولايات.

ويهدف المشروع إلى توفير سقيا الماء البارد للمصلين ورواد المساجد في ظروف الحرارة الشديدة.

ولاقت هذه المبادرة استحسان الأئمة والمصلين الذين لهجوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا على هذه المشروعات النوعية التي تخدم المساجد والمصلين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الندوة العالمية" توزع برادات المياه على مساجد السنغال
سبق

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي برادات المياه على 30 مسجدًا في السنغال، بمدن "رفيسك وتيس وامبور وفاتيك ودكار"، وغيرها من المدن والولايات.

ويهدف المشروع إلى توفير سقيا الماء البارد للمصلين ورواد المساجد في ظروف الحرارة الشديدة.

ولاقت هذه المبادرة استحسان الأئمة والمصلين الذين لهجوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا على هذه المشروعات النوعية التي تخدم المساجد والمصلين.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:26 PM

"الندوة العالمية" توزع برادات المياه على مساجد السنغال

لتوفير الماء البارد للمصلين في الحرارة الشديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي برادات المياه على 30 مسجدًا في السنغال، بمدن "رفيسك وتيس وامبور وفاتيك ودكار"، وغيرها من المدن والولايات.

ويهدف المشروع إلى توفير سقيا الماء البارد للمصلين ورواد المساجد في ظروف الحرارة الشديدة.

ولاقت هذه المبادرة استحسان الأئمة والمصلين الذين لهجوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا على هذه المشروعات النوعية التي تخدم المساجد والمصلين.

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