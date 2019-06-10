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بعد اتصال محافظ المجمعة.. "المدلج" يعلن ترشحه لرئاسة الفيصلي

تلقى فهد المدلج اتصالاً من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد من خلاله ضرورة ترشح "المدلج" لرئاسة النادي؛ نظير ما قدمه "المدلج" من عمل خلال السنوات السابقة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث قدم من خلالها نموذجاً فريداً للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانات محدودة وطموحات كبيرة جعلت الفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافساً على البطولات.

من جانبه، ثمّن "المدلج" الاتصال والمبادرة وقال: "كان الأمير عبدالرحمن خير داعم لي ولزملائي في إدارة النادي، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف: نزولاً عند رغبة الأمير وطلب أعضاء الشرف ورجال مدينتي الغالية أعلن ترشحي لرئاسة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد اتصال محافظ المجمعة.. "المدلج" يعلن ترشحه لرئاسة الفيصلي
سبق

تلقى فهد المدلج اتصالاً من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد من خلاله ضرورة ترشح "المدلج" لرئاسة النادي؛ نظير ما قدمه "المدلج" من عمل خلال السنوات السابقة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث قدم من خلالها نموذجاً فريداً للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانات محدودة وطموحات كبيرة جعلت الفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافساً على البطولات.

من جانبه، ثمّن "المدلج" الاتصال والمبادرة وقال: "كان الأمير عبدالرحمن خير داعم لي ولزملائي في إدارة النادي، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف: نزولاً عند رغبة الأمير وطلب أعضاء الشرف ورجال مدينتي الغالية أعلن ترشحي لرئاسة النادي.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
07:06 PM

بعد اتصال محافظ المجمعة.. "المدلج" يعلن ترشحه لرئاسة الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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تلقى فهد المدلج اتصالاً من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد من خلاله ضرورة ترشح "المدلج" لرئاسة النادي؛ نظير ما قدمه "المدلج" من عمل خلال السنوات السابقة، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث قدم من خلالها نموذجاً فريداً للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانات محدودة وطموحات كبيرة جعلت الفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافساً على البطولات.

من جانبه، ثمّن "المدلج" الاتصال والمبادرة وقال: "كان الأمير عبدالرحمن خير داعم لي ولزملائي في إدارة النادي، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية".

وأضاف: نزولاً عند رغبة الأمير وطلب أعضاء الشرف ورجال مدينتي الغالية أعلن ترشحي لرئاسة النادي.

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