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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

يكسرون زجاج المركبات ويسرقون ما بداخلها من مبالغ مالية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنان يمنيا الجنسية، في العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية أو أجهزة وحواسب محمولة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (107) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركز معظمها بأحياء وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنان يمنيا الجنسية، في العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية أو أجهزة وحواسب محمولة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (107) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركز معظمها بأحياء وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:04 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:17 PM

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107 حوادث سرقة

يكسرون زجاج المركبات ويسرقون ما بداخلها من مبالغ مالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنان يمنيا الجنسية، في العقدين الثاني والثالث)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية أو أجهزة وحواسب محمولة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (107) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، تركز معظمها بأحياء وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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